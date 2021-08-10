Немецкие эксперты рассказали, как стакан воды натощак влияет на здоровье

Немецкие специалисты объяснили, почему по утрам важно ежедневно употреблять стакан воды натощак. По словам медиков, жидкость выводит токсины, расщепление которых происходит ночью, и улучшает метаболизм — его скорость увеличивается до 24%.

Еще одно полезное свойство воды — улучшать состояние кожи. Всего 500 миллилитров жидкости значительно стимулируют кровообращение и делает кожу более сияющей. Недостаток воды, напротив, приводит к раннему старению кожи и выпадению волос, пишет издание Online Focus.

Помимо этого, стакан воды натощак поддерживает баланс лимфатической системы. Таким образом, организм становится более устойчивым к вредным микроорганизмам. Также снижается риск появления почечных камней, инфекций мочевого пузыря и изжоги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что привычка выпивать стакан воды утром натощак может вызвать рак желудка. Восполнять водный баланс организма после пробуждения полезно, только если соблюдать ряд правил, предупреждают специалисты.