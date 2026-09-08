ВСУ атаковали заправку в Брянской области — погиб мужчина
Еще трое человек получили ранения различной степени тяжести.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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Один человек погиб при атаке ВСУ на заправку в Брянской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали автозаправочную станцию в Стародубе Брянской области. В результате чего погиб один человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в мессенджере МАКС.
По его информации, в результате вражеской атаки тяжелые ранения получил 39-летний мужчина. От полученных ран он скончался на месте.
«Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Егор Ковальчук, добавив, что семье мужчины будет оказана необходимая поддержка.
Также в результате удара ВСУ по автозаправке ранения получили три человека. Им была оказана медпомощь. Жизни пострадавших ничего не угрожает.
Кроме того, серьезные повреждения получили навес, остекление двух административных зданий и три автомобиля.
Егор Ковальчук добавил, что за прошедшие сутки дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили над Брянской областью 81 дрон ВСУ.
Утром 8 сентября боевики киевского режима также атаковали гражданские объекты в Саратовской области. Противник направил беспилотники на жилые кварталы. В результате ранения получили десять человек. Среди них — трое детей. После произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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