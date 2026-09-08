ВСУ атаковали заправку в Брянской области — погиб мужчина

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

Еще трое человек получили ранения различной степени тяжести.

Дроны ВСУ атаковали заправку в Брянской области 8 сентября

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Один человек погиб при атаке ВСУ на заправку в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали автозаправочную станцию в Стародубе Брянской области. В результате чего погиб один человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в мессенджере МАКС.

По его информации, в результате вражеской атаки тяжелые ранения получил 39-летний мужчина. От полученных ран он скончался на месте.

«Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Егор Ковальчук, добавив, что семье мужчины будет оказана необходимая поддержка.

Также в результате удара ВСУ по автозаправке ранения получили три человека. Им была оказана медпомощь. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Кроме того, серьезные повреждения получили навес, остекление двух административных зданий и три автомобиля.

Егор Ковальчук добавил, что за прошедшие сутки дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили над Брянской областью 81 дрон ВСУ.

Утром 8 сентября боевики киевского режима также атаковали гражданские объекты в Саратовской области. Противник направил беспилотники на жилые кварталы. В результате ранения получили десять человек. Среди них — трое детей. После произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
8 сент
Десять человек пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов
8 сент
Системы ПВО за ночь уничтожили 384 украинских беспилотника над регионами России
7 сент
Жителей поврежденного в результате атаки ВСУ дома в Перми эвакуировали
7 сент
Храм Николая Чудотворца в Тамбовской области загорелся в результате атаки БПЛА
7 сент
Более 30О украинских беспилотников было ликвидировано над территорией России
7 сент
Девочка-подросток погибла и три человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь
6 сент
Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над регионами РФ
6 сент
Дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Энергодаре
6 сент
ВСУ повторно атаковали рынок в Энергодаре
6 сент
Дрон ВСУ ударил по рынку в Энергодаре
+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.19
-0.40 100.17
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:55
Завершились съемки детективного блокбастера «Черный шелк»
10:36
Зарядки для электромобилей на парковках предлагают ставить без согласия жильцов
10:31
ВСУ атаковали заправку в Брянской области — погиб мужчина
10:25
Суд взыскал 114 млн рублей в пользу Долиной по делу об афере с квартирой
10:20
Скрытое свойство яблок: что происходит с сосудами после их употребления
10:11
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Саратовскую область

Сейчас читают

Война в проливе 2.0: Иран начал охоту за американскими авианосцами
Новые хиты 2026: какие игрушки пришли на смену Лабубу
Завещание журналиста: «Охота на императора» Алексея Пиманова выходит на экраны
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео