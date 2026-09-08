Зарядки для электромобилей на парковках предлагают ставить без согласия жильцов

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За год спрос на такой транспорт вырос на треть.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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На парковках ЖК предлагают устанавливать зарядки для электромобилей без согласия жильцов. Об этом пишут сегодня «Известия». Популярность такого транспорта растет — за год спрос увеличился больше чем на треть.

Сейчас монтаж станции в доме требует решения общего собрания собственников. Но если зарядку приравнять к коммунальным услугам, согласие не потребуется.

Однако даже в Национальном автомобильном союзе посчитали идею спорной — зарядка нужна отдельным автовладельцам, тогда как свет и вода — всем.

По мнению экспертов, пока острой необходимости в новых станциях нет. К тому же размещение подобных объектов в доме — опасная нагрузка на сети. Это может привести к перебоям с электричеством и повысит риски возгораний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители многоэтажки на юго-западе Москвы выразили недовольство соседом, который заряжал свой гибридный электромобиль с помощью удлинителя, протянутого из квартиры на шестом этаже. Соседи опасаются, что такая зарядка может привести к пожару или удару током. Владелец машины утверждает, что использует провод в броне и все предусмотрел, но эксперты предупреждают: любые непредусмотренные подключения к квартирным мощностям потенциально опасны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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