Внук Андрея Миронова получил спецприз премии «Фигаро»

Десятая церемония награждения лауреатов Российской национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова прошла в Санкт-Петербурге. Мероприятие было приурочено к дню рождения артиста — 7 марта 2020 года Сергею Миронову могло исполниться 79 лет.

Премии в номинации «Лучшие из лучших» получили Станислав Любшин (за блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене) и Евгения Симонова (за служение русскому репертуарному театру). С формулировкой «Человек-оркестр» был награжден Виктор Сухоруков.

Число лауреатов премии «Фигаро» пополнили актеры Анатолий Белый и Антон Шагин из Москвы, их коллеги Любовь Виролайнен и Анатолий Петров из Санкт-Петербурга, тюменец Николай Аузин.

Специальный приз вручили внуку Андрея Миронова — 27-летнему актеру Вахтанговского театра Андрею Миронову-Удалову. Он исполнил одну из главных ролей в фильме «Спасти Ленинград».

Кроме того, чествовали режиссера Наталью Бондарчук, ректора-школы студии МХАТ Игоря Золотовицкого, автора телепрограммы о музыке Галину Мшанскую и греческого режиссера Теодороса Терзопулоса.

Премия «Фигаро» получила название по одной из коронных ролей Андрея Миронова. Она не носит состязательного характера и уже десять лет вручается актерам, оказавшим огромное влияние на российское театральное искусство. Победителей представители актерского цеха выбирают сами.

Как сообщал 5-tv.ru, Андрей Миронов ушел из жизни практически на сцене. 14 августа 1987 года любимец публики был на гастролях Московского театра сатиры в Риге. Ему резко стало плохо в конце второго акта спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро».