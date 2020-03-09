Налоговики раскрыли, каким способом чаще всего зарабатывают самозанятые
Средняя сумма чека, который оплачивают потребители услуг самозанятых, составляет 1050 рублей.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов
Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыла самые распространенные сферы деятельности среди самозанятых в России. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает RT.
Чаще всего самозанятые зарабатывают за счет перевозки пассажиров. Частным извозом занимаются 16,5% из тех, кто указал свой вид деятельности в приложении «Мой налог».
Также среди самозанятых распространены такие виды деятельности, как сдача квартир в аренду (5,1%), строительство (4,8%), репетиторство (3,1%), маркетинг и реклама (2,9%). Средняя сумма чека за оказанную самозанятым услугу составляет 1050 рублей.
По данным на февраль 2020 года в России зарегистрировано 465 тысяч самозанятых. Экспериментальный режим налогообложения для них действует в 23 регионах страны. Он затрагивает предпринимателей, которые зарабатывают не более 200 тысяч рублей в месяц и не имеют наемных работников. Ставка для них составляет 4% с доходов при работе с физлицами и 6% — с юрлицами.
Ранее 5-tv.ru сообщал о предложении разрешить подросткам становится самозанятыми. В Агентстве Стратегических Инициатив отметили, что юноши и девушки старше 14 лет имеют право работать на себя и должны платить установленный налог.
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