Охранники не пустили в метро подростка с велосипедом, повредившего ногу

Сотрудники метрополитена не пустили в подземку юношу с велосипедом. Видеозапись инцидента опубликовало сообщество «Плохие новости» во социальной сети ВКонтакте. Судя по вывескам на видео, происшествие случилось в метро Петербурга.

Подросток попытался объяснить охранникам, что повредил ногу и не может добраться на велосипеде домой. Однако стражи порядка не вняли его просьбам пустить с транспортным средством в метро и вытолкали за турникет. Туда же они перебросили через ограждение его велосипед. Подросток пытался скандалить и кричал.

«Как я домой дойду?» — возмущался подросток.

Согласно правилам метрополитена провозка велосипедов запрещена. Провозить их можно только в разобранном виде в специальном чехле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажир скончался в вагоне поезда в петербургском метрополитене.