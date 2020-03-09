Подросток разбился насмерть, выпав из окна в Москве

15-летний подросток скончался, выпав из окна квартиры на 16-м этаже дома в Новотушинском проезде Москвы. Он рухнул на автомобиль, который был припаркован у подъезда здания. Как сообщает РЕН ТВ, погибшим может являться сын высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры. Обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры на 20 этаже.