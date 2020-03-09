Покупательница устроила погром в аптеке в Иркутске
Женщина пыталась вернуть лекарства, и, не добившись желаемого, разнесла витрины с препаратами.
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Фото, видео: ТАСС/ Danny Lawson, YouTube @Святая Инквизиция
Недовольная покупательница разгромила аптеку в Иркутске. Видео, на котором видно, как женщина крушит витрины с лекарствами, появилось в YouTube.
Судя по кадрам, женщина пыталась вернуть лекарства. В диалоге с провизором она указывает на то, что у препарата есть побочные эффекты. После она замечает, что ее снимают, и требует убрать камеру. Провизор говорит, что это обеспечивает себе таким образом безопасность. Тогда женщина начинает сбрасывать с прилавка лекарства, а после переходит к погрому аптеки.
«Довела человека. А здоровье для меня ценно!» — кричит посетительница аптеки.
В процессе она многократно оскорбляет провизора. Учинив погром, женщина покидает аптеку, выкрикивая ругательства и угрожая судом.
Ранее 5-tv.ru писал, что группа молодых людей устроила погром в ТЦ в Санкт-Петербурге.
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