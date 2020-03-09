Покупательница устроила погром в аптеке в Иркутске

Недовольная покупательница разгромила аптеку в Иркутске. Видео, на котором видно, как женщина крушит витрины с лекарствами, появилось в YouTube.

Судя по кадрам, женщина пыталась вернуть лекарства. В диалоге с провизором она указывает на то, что у препарата есть побочные эффекты. После она замечает, что ее снимают, и требует убрать камеру. Провизор говорит, что это обеспечивает себе таким образом безопасность. Тогда женщина начинает сбрасывать с прилавка лекарства, а после переходит к погрому аптеки.

«Довела человека. А здоровье для меня ценно!» — кричит посетительница аптеки.

В процессе она многократно оскорбляет провизора. Учинив погром, женщина покидает аптеку, выкрикивая ругательства и угрожая судом.

Ранее 5-tv.ru писал, что группа молодых людей устроила погром в ТЦ в Санкт-Петербурге.