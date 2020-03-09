Медики рассказали, как не надо жарить шашлык

На дворе только март, но погода настолько теплая, что многие уже планируют пикники. А где застолье на лужайке, там и шашлыки. В преддверии открытия сезона выездов на природу медики НИИ питания РАМН рассказали в эфире радио «Говорит Москва», какие правила лучше соблюдать, чтобы не создать дополнительную нагрузку для желудка.

Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов посоветовал уделять внимание прожарке мяса. Также он рекомендовал воздержаться от возлияний Бахусу (богу вина - Прим.ред.) и гарнировать жирное кушанье свежими овощами и зеленью.

«Я бы рекомендовал соблюдать технологию приготовления: выдерживать сроки, соблюдать правила маринования, прожаривать, выбирать качественные продукты. <…> Желательно не сочетать крепкий алкоголь с очень жирной пищей в большом количестве», — заметил медик.

Кроме того, по его словам, лучше не мариновать мясо в уксусе и майонезе. Сочетание этих продуктов с жиром способно нанести наибольший вред желудку.

Руководитель научного направления «Оптимальное питание» НИИ питания РАМН Александр Батурин, в свою очередь, посоветовал не пережаривать шашлык.

«Главное, чтобы шашлык не обгорел весь, потому что образование черной корки говорит о том, что образуются всякие соединения, которые могут неблагоприятно воздействовать на организм человека», — объяснил Батурин.

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