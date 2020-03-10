Дональд Трамп «погорел» на фейке в Twitter
После новой политики Twitter шутливый монтаж попал под категорию недостоверного видео.
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Фото, видео: ТАСС/CNP via ZUMA Wire, 5-tv.ru
Twitter впервые назвал недостоверным видео, которое выложил Дональд Трамп.
На кадрах ролика — выступление потенциального соперника президента США на грядущих выборах, демократа Джо Байдена. Получилось, что Байден говорит:
«Мы можем лишь переизбрать Трампа».
Администраторы социальной сети увидели, что видео смонтировано — и поставили соответствующую отметку. Изначально ролик появился на странице помощника Трампа Дэна Скавино.
В начале марта Twitter начал проводить новую «антифейковую» политику — и предупреждать пользователей о том, что видео или аудиофайлы подверглись монтажу и могут быть недостоверными.
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