Лидер Rammstein устроил VIP-вечеринку с девочками после выступления в Екатеринбурге

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Ниса Мурзанаева
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Для этого Тилль Линдеманн попросил у организаторов концерта гримерку на 50 человек.

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Фото, видео: ТАСС/STAR-MEDIA, YouTube @Rammstein Live Online, @Даниель Бубнов

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн устроил VIP-вечеринку с девочками после выступления в Екатеринбурге. Для этого исполнитель попросил у организаторов концерта гримерку на 50 человек. Об этом пишет местное издание Е1.ru.

Источник сообщает, что на закрытое мероприятие можно было попасть через известную в фанатских кругах девушку, путешествующую вместе с Rammstein.

Известно, что приглашенных на вечеринку поклонниц просили оставлять мобильные телефоны перед входом в гримерку. Очевидно, это было сделано для того, чтобы скрыть подробности закрытой тусовки. Всего было две «пати»: до и после выступления Rammstein в выставочном центре Екатеринбург-Экспо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новосибирские феминистки требуют отменить концерт Тилля Линдеманна. Женщины считают, что лидер группы Rammstein должен нести ответственность за сексуальную эксплуатацию девушек.

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