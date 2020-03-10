Мать и ее сына вытащили живыми из-под завалов рухнувшей гостиницы в Китае

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Семиэтажное здание под названием «Синьцзя» обрушилось в городе Цюаньчжоу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Xinhua, 5-tv.ru

В Китае под тоннами обломков рухнувшей гостиницы обнаружили живыми десятилетнего мальчика и его маму. Женщина и ребенок провели под завалами более двух суток. ЧП произошло еще 7 марта в южном городе Цюаньчжоу. Спасательная операция продолжается. К этой минуте удалось обнаружить и извлечь из-под обломков 59 человек, 16 из них были уже без признаков жизни. Еще двое умерли позже в больнице. В спасательной операции принимают участие около тысячи пожарных, полицейских, военных и медицинских работников.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что часть кирпичной конструкции обрушилась на авиазаводе в Запорожье.

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