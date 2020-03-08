Часть кирпичной конструкции обрушилась на авиазаводе в Запорожье

Часть кирпичной конструкции предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» в Запорожье обрушилась на территорию прилегающего домохозяйства. Инцидент произошел около 19.40 по местному времени (20.40 — по московскому) на улице Деповская в Шевченковском районе региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.

По информации агентства, в результате происшествия никто не пострадал. Спасатели оперативно прибыли на место ЧП и провели необходимые мероприятия для предотвращения возможного травмирования людей. Точная причина обрушения устанавливается.

Ранее украинские СМИ сообщали, что на заводе «Мотор Сич» произошел взрыв. Однако информация не подтвердилась.

«Мотор Сич» — завод по производству двигателей для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, а также самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегатов для перекачки газа и энергетического оборудования. После распада Советского Союза предприятие продолжало активно сотрудничать с Россией. Однако после госпереворота на Украине в 2014 году военно-техническое сотрудничество с Москвой было прекращено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон намерен сорвать продажу украинской компании «Мотор Сич» китайцам.