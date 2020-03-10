Загадочное существо с человеческими губами и зубами попало в сети рыбаку из Мурманска
Судя по фото необычного улова, опубликованному в соцсетях, русалку из знаменитого мультфильма «В синем море, в белой пене» рисовали с натуры.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Русалку из знаменитого мультфильма «В синем море, в белой пене», судя по всему, рисовали с натуры. Выяснить это удалось благодаря рыбаку из Мурманска. Он опубликовал в соцсетях фото необычного улова — рыбу с пухлыми человеческими губами и зубами.
Мужчина обратился за помощью к подписчикам, чтобы выяснить, что это за вид. Подкованные в морской биологии пользователи тут же сообщили — это рыба из семейства спинороговых. Выглядит жутковато, но для человека опасности не представляет.
Хотя большинство все-таки вспомнило советский мультик, а некоторые написали, что после этих фотографий еще долго не смогут уснуть.
Ранее 5-tv.ru публиковал самые смешные фото диких животных в мире.
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