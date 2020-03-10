Загадочное существо с человеческими губами и зубами попало в сети рыбаку из Мурманска

Русалку из знаменитого мультфильма «В синем море, в белой пене», судя по всему, рисовали с натуры. Выяснить это удалось благодаря рыбаку из Мурманска. Он опубликовал в соцсетях фото необычного улова — рыбу с пухлыми человеческими губами и зубами.

Мужчина обратился за помощью к подписчикам, чтобы выяснить, что это за вид. Подкованные в морской биологии пользователи тут же сообщили — это рыба из семейства спинороговых. Выглядит жутковато, но для человека опасности не представляет.

Хотя большинство все-таки вспомнило советский мультик, а некоторые написали, что после этих фотографий еще долго не смогут уснуть.

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