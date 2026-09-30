Путин напомнил депутатам Госдумы об ответственности перед избирателями

Владимир Путин выступил на первом заседании Государственной Думы девятого созыва. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент обратился к парламентариям с напоминанием об их ответственности перед гражданами. По словам главы государства, все присутствующие в зале прошли непростой путь публичной работы и общения с людьми.

Он отметил, что одни рассказывали о достигнутых результатах, а те, кто впервые избран в Думу, делились планами на работу в высшем представительном органе власти. Путин подчеркнул, что за этим стоит серьезный и масштабный труд, но вместе с тем — колоссальная ответственность перед теми, с кем депутаты встречались и кто отдал за них голоса.

«И это <…> огромная ответственность перед людьми, <…> которые за вас голосовали», — заявил президент.

Президент напомнил: именно этим людям избиратели России доверили представлять их интересы в Госдуме IX созыва.

Как сообщалось ранее, выборы в нижнюю палату парламента проходили с 18 по 20 сентября 2026 года. По итогам голосования мандаты распределились следующим образом: 349 мест получила «Единая Россия», 37 — КПРФ, 23 — ЛДПР, 19 — «Новые люди», 17 — «Справедливая Россия», одно — партия «Родина». Кроме того, мандаты достались четырем самовыдвиженцам.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова встречалась с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора она проинформировала главу государства о рисках, с которыми столкнулась избирательная комиссия в ходе кампании. По ее данным, в 11 регионах были повреждены или разрушены 75 зданий, где размещались участковые избирательные комиссии.

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