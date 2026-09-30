Появилось видео первых секунд после нападения пилота на рейсе Flydubai

В социальных сетях появилось видео первых секунд после нападения пилота, которое произошло во время рейса Flydubai Дубай — Тель-Авив.

Также движение по борьбе с антисемитизмом заявило, что второй пилот напал на командира воздушного судна и пытался взять управление самолетом.

«Благодаря героическим действиям экипажа и пассажиров все находившиеся на борту чудом остались живы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737 авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, передал тревожные сигналы 7700 и 7500. Первый код используется при чрезвычайных ситуациях, второй — при подозрении на незаконное вмешательство в работу воздушного судна.

После произошедшего лайнер изменил маршрут и совершил посадку в Саудовской Аравии. По данным Yediot, оба пилота экстренно севшего самолета были госпитализированы с травмами.

По предварительной версии, один из пилотов мог направить самолет в резкое снижение с высоты около 30 тысяч футов, что составляет примерно девять километров. Второй член экипажа вмешался и смог предотвратить дальнейшее снижение.

Израильский телеканал 12 сообщал, что на борту также находилась дополнительная команда пилотов в гражданской одежде. По данным канала, они выполняли штатную тренировку и могли помочь экипажу стабилизировать ситуацию.

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