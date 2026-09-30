За пассажирами борта Flydubai отправят военные самолеты из Израиля

Последняя информация об инциденте в небе над Ближним Востоком, который может резко обострить ситуацию в регионе. Самолет, летевший из Арабских Эмиратов в Израиль, едва не разбился из-за действий одного из пилотов. И судя по всему, речь может идти об умышленных действиях.

Экипаж лайнера Fly Dubai подал сигнал бедствия, используя при этом специальный код, который может означать захват воздушного судна. Подлетая к Израилю, лайнер внезапно начал резкое снижение. Фактически он падал с высоты в десять километров. В это время на борту была паника и, по сообщениям очевидцев, борьба между пилотами в кабине.

— Моя дочь была на борту этого самолета, позвонила мне буквально около 20 минут назад. Говорит, лайнер начал терять управление. Люди кричали, думая, что они погибнут. Все кричали: «Помогите!», многие начали громко молиться. Это какое-то безумие. Сейчас моя дочь уже в безопасности!

По предварительной информации, пилот из Омана направил самолет в землю. При этом на борту находились 180 человек, большинство из которых были гражданами Израиля.

В кабине началась борьба. Второй пилот попытался предотвратить трагедию, но получил удар ножом. О его состоянии ничего не сообщается.

В итоге лайнер удалось посадить в Саудовской Аравии, потому что в салоне среди пассажиров оказались профессиональные пилоты гражданской авиации.

Как только Израиль получил сообщение об инциденте, в небо сразу подняли истребители. Нетаньяху собрал заседание Совета безопасности.

Пока что решено отправить военные самолеты за гражданами Израиля, чтобы вернуть их домой. В Тель-Авиве считают, что речь может идти о теракте. Сейчас в городе находится корреспондент «Известий» Никита Кулюхин, и вот что он сообщает.

«Пилотов взяли под охрану, под арест в Саудовской Аравии, будут там выяснять, что произошло. Тут, в израильском аэропорту, еще через несколько часов приземлятся израильтяне, которые были очень напуганы этой ситуацией», — рассказал корреспондент.

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