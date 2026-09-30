«Самый честный и порядочный»: Юрий и Жанна Титовы о Соседове

Музыкант и его мать с улыбкой вспоминают дорогого друга и коллегу.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Юрий и Жанна Титовы: Соседов был одним из самых честных людей в шоу-бизнесе
Музыкальный критик Сергей Соседов был одним из самых честных и порядочных людей в российском шоу-бизнесе. Об этом 5-tv.ru рассказали музыкант Юрий Титов и его мать, певица Жанна Титова.
«Я о нем (о Соседове — Прим. ред.) с улыбкой вспоминаю, потому что добрее и честнее человека в шоу-бизнесе просто нет», — рассказала мать артиста.
Своими воспоминаниями об умершем также поделился сам Юрий Титов. По его словам, артист искренне благодарен судьбе за то, что они с Соседовым хотя и не так долго, но все-таки дружили. Он отметил, что не намерен, как другие звезды, делать скриншоты переписок с умершим, в которых критик давал оценку его выступлениям. Кроме того, в его сознании друг все еще как будто жив.
«Я в прошедшем времени не могу и не смогу, наверное, о нем говорить потому что настолько он действительно позитивный и легкий, что даже сейчас как будто живой. Честное слово, я не осознаю пока, что произошло», — признался музыкант.
Ранее Сергея Соседова проводили в последний путь под аплодисменты, кадры публиковал 5-tv.ru.
Знаменитый критик умер 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Он получил травму головы при падении с лестницы в отеле — нейрохирурги провели сложную операцию, но сохранить Соседову жизнь не смогли.
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