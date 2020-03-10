«Мой Рылеев — живой человек»: Антон Шагин рассказал о съемках в «Союзе спасения»
Актер вспомнил, что помогло ему вжиться в роль одного из главных декабристов.
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Фото, видео: Кадр из фильма "Союз спасения" (2019 г.)
Фильм «Союз спасения» поразил современников грандиозным масштабом съемок и скрупулезным отношением создателей к историческим деталям — костюмам и декорациям. Положительную оценку зрителей заслужили и актеры, сыгравшие в картине. Роль одного из главных организаторов восстания декабристов, поэта и общественника Кондратия Рылеева исполнил Антон Шагин. О том, что помогло ему вжиться в сложный образ, артист рассказал в интервью 5-tv.ru.
«Любая роль связана с тем, что ты заново учишься ходить, говорить. А в „Союзе спасения“ она была сложна и тем, что это был исторический персонаж. Мой Рылеев — не памятник, не монументальность, это в первую очередь живой человек, поэт, семьянин», — уточнил актер.
Как и его коллеги по съемочной площадке, Шагин отметил высокий уровень работы художников-костюмеров. Не обошли вниманием создатели и облик Рылеева. После армейской отставки литератор дослужился до правителя канцелярии Российско-американской компании. Организация занималась освоением далекого полуострова, в том числе заведовала вопросами пушного промысла. Такая деталь нашла отражение во внешнем виде декабриста на экране. На улице Шагин снимался в шапке из лисьего меха. Этот и другие нюансы, как заметил актер, помогли ему прочувствовать своего персонажа.
«Я даже попросил режиссера играть в карих линзах. Поскольку вычитал, что каждый раз, когда в разговоре заходила любимая тема Рылеева — любовь к родине — у него загорались особенным блеском глаза. Это отмечено современниками, и это хотелось передать», — сказал Антон.
По словам артиста, участие в фильме «Союз спасения» стало для него путешествием не машине времени, погружением в эпоху XIX века. И такого же эффекта создатели ленты постарались добиться для зрителей.
Картина «Союз спасения» повествует о восстании на Сенатской площади Петербурга 14 декабря 1825 года, а также предшествующих и последующих тому событиях. Российская премьера состоялась 26 декабря 2019 года. Фильм посмотрели почти три миллиона зрителей.
Ранее 5-tv.ru писал, что сыгравший декабриста Павла Пестеля Павел Прилучный поделился кадрами со съемок фильма о подвиге Девятаева.
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