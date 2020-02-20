Похудевший Прилучный поделился кадрами со съемок фильма о подвиге Девятаева

Видео со съемок фильма о Михаиле Девятаеве появилось на странице Павла Прилучного в Instagram. Для исполнения роли легендарного летчика он сбросил 20 килограммов, и это только начало. Актеру с ростом 180 сантиметров предстоит похудеть до 39 килограммов — столько весил советский герой в момент побега из немецкого концлагеря. Помимо постоянного чувства голода актер мерзнет на морозе и холодном ветру. Все это, как сказал он, помогает вжиться в образ.

«Герой сложный — это человек, который прошел через самые жесткие испытания, но не был сломлен, сложно погружаться в роль, буду рассказывать о новостях со съемочной площадки», — написал артист.

Павел поделился кадрами сцены, где его герой идет под дождем в числе других военнопленных. Вид изможденного Прилучного шокировал его поклонников. Люди в комментариях восхитились его самоотверженности, но призвали звезду «Мажора» и «Союза спасения» с осторожностью отнестись к собственному здоровью.

«Вот через что актеры проходят, для того, чтобы кино хорошее снять! Сколько сил и терпения надо! Не каждый сможет!»

«Похудеть до 39 килограммов — это жесть, держись»;

«Павел, пожалуйста, не худейте до 39! Здоровье не купишь, берегите себя!» — откликнулись фолловеры.

Новый фильм Тимура Бекмамбетова снимается в вертикальном формате специально для смартфонов. Съемки сцен в концлагере проходят в кронштадтском форте «Константин».

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучный попал в список российских актеров, которые наиболее близки к идеалу золотого сечения.