Морган Фримен или нет? В Кронштадте заметили человека, похожего на звезду Голливуда

Человека, похожего на актера Моргана Фримена, заметили в Кронштадте. О встрече с ним сообщила петербурженка Наталья Бастюк на странице в Instagram. Девушка выложила совместное селфи с актером и несколько кадров со съемок фильма, которые велись у Никольского Морского собора.

Instagram @natalibastuk

В коротком видео афроамериканца в одеянии священника из храма насильно выводят пятеро охранников. Для какого фильма снималась эта сцена, пока не установлено.

Instagram @natalibastuk

Новость о появлении голливудской звезды в Ленинградской области подхватили паблики в соцсетях. В комментариях пользователи спорят о личности человека в кадре. С тем, что это именно Морган Фримен, согласны не все. Те же, кто признал в неизвестном знаменитость, не встретил его приезд восторженно. Лауреату премии «Оскар» припомнили высказывания о кибератаках на США, которые якобы санкционировало российское правительство.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бена Аффлека заметили целующимся с актрисой Аной Де Армас.