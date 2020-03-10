Морган Фримен или нет? В Кронштадте заметили человека, похожего на звезду Голливуда
Актер в одеянии священника снимался у Морского собора под Петербургом.
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Человека, похожего на актера Моргана Фримена, заметили в Кронштадте. О встрече с ним сообщила петербурженка Наталья Бастюк на странице в Instagram. Девушка выложила совместное селфи с актером и несколько кадров со съемок фильма, которые велись у Никольского Морского собора.
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Новость о появлении голливудской звезды в Ленинградской области подхватили паблики в соцсетях. В комментариях пользователи спорят о личности человека в кадре. С тем, что это именно Морган Фримен, согласны не все. Те же, кто признал в неизвестном знаменитость, не встретил его приезд восторженно. Лауреату премии «Оскар» припомнили высказывания о кибератаках на США, которые якобы санкционировало российское правительство.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бена Аффлека заметили целующимся с актрисой Аной Де Армас.
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