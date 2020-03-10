ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» как лекарства от коронавируса

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) нашла нарушения рекламного законодательства в рекламе «Арбидола», как лекарства от коронавируса. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте службы.

«На момент выхода рекламы, содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата „Арбидол“ против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил решение замглавы ведомства Андрей Кашеваров.

Рекламодателю по факту нарушения закона вынесено предписание прекратить показ рекламы, вводящей потребителей в заблуждение. Также компания заплатит штраф, которые согласно законодательству составит от 200 до 500 тысяч рублей.

Ролик с рекламой «Арбидола» как эффективного средства от коронавируса был запущен в конце января 2020 года. Ранее 5-tv.ru писал, что Роскомнадзор начнет блокировать сайты за фейки о коронавирусе.