Поклонники Тимура Юнусова, известного как Тимати, голову сломали, гадая, куда подевались татуировки с тела рэпера. Отсутствием своих знаменитых «рукавов» и «воротника» музыкант похвастался на своей странице в Instagram. На видео он демонстрирует чистые, гладкие руки и шею. Но ничего не объясняет.

Instagram @timatiofficial

Поклонники, даже не сразу понявшие, что изменилось в Тимати, не могут понять, как ему удалось бесследно избавиться от рисунков.

«Ну наконец помылся!»

«Здесь могла бы быть реклама тональника»

«Я знал, что это все хна!»

«Походу новый бизнес наметил Тимати, салон по удалению татуировок».

«Это новый фильтр, убирает татухи».

«Как он это сделал? Кожу пересадил?»

«Тимур просто Алисе снова в „камень-ножницы-бумага“ проиграл».

«Это же кофта такая, видно же рукава как заканчиваются», — выдвигают версии пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тимати лишился бороды, проиграв в «Камень, ножницы, бумагу» своей пятилетней дочке Алисе.