«Грязными лапами туда лезут»: уход мужа Блиновской на СВО усугубил положение блогерши

«Королева марафонов» Елена Блиновская осталась в СИЗО до 26 июля. Как блогерша и ее муж пытаются решить проблемы с законом, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Елене Блиновской продлили арест. Из-за чего «королева марафонов» расплакалась в зале суда? Готова ли она погасить долг почти в миллиард рублей? Правда, что муж блогерши отправился на специальную военную операцию (СВО), чтобы спасти жену? И почему его контракт с Министерством обороны РФ собираются расторгнуть? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Суд счел обоснованным доводы следствия. Решил, что доводы защиты не являются столь обоснованными, чтобы изменить эту меру на более мягкую… Нахождение в тюрьме для любого человека — это тяжелое испытание. Но состояние Елены я оцениваю как удовлетворительное. В судебном заседании были эмоции, что является естественным», — объяснила адвокат блогера Наталья Сальникова.

На днях прошло очередное заседание суда по скандальному делу Елены Блиновской. Она находится под стражей уже три месяца. Защита неоднократно просила заменить меру наказания на домашний арест. Но постоянно сталкивается с отказом. Так произошло и в этот раз. Звезду интернета оставили в СИЗО до 26 июля.

«Миллиард налогов — это не миллион, не два, которые случайно утекли, бухгалтер не заметил. Это, наверное, уже как раз таки больше про жадность», — высказалась видеоблогер Ксения Хоффман.

«Обмануты сотни тысяч людей. Она создала секту. Не уплатила налогов на огромную сумму. Отмыла денег, добытых преступным путем, на огромную сумму. Десять лет — это минимум», — подчеркнул предприниматель Андрей Ковалев.

«Защита с подобным решением согласиться не может. Безусловно, будем обжаловать в суд вышестоящей инстанции. Срок на подачу жалобы у нас — трое суток», — уточнила адвокат Сальникова.

По видео из зала суда было заметно: Елена тоже не согласна и ожидала другого поворота. Обычно спокойная Блиновская заплакала. Она признала вину. И сказала, что готова отдать всю сумму долга, если ей разблокируют счета.

«Там сумма со штрафами и пенями только за два года, а будет еще и третий год, намного больше миллиарда рублей. Таких денег свободных у нее, конечно, нет», — предположил предприниматель Ковалев.

А ведь год назад, когда начались первые проверки деятельности блогеров полицией, Блиновская была уверена: ее это не коснется. Говорила, что создает марафоны, которые по-настоящему помогают людям.

«Это история про то, что я сначала прохожу этот путь сама. Просто на уровне ДНК. А потом так легко и просто даю это людям, что они получают свое», — заявила «королева марафонов».

Народ был готов переводить Блиновской немалые деньги. Она с радостью хвасталась успехами.

«Недавно донатами мне пришло больше 20 миллионов рублей за один день. Просто маленькими суммами», — сказала блогерша.

«Они обалдели от денег, от этих доходов, от миллионов. И думали, что они стали хозяевами здесь. Их наглость, это их рвачество их и привело не до добра», — выразил свое мнение светский журналист Феликс Грозданов.

Но теперь финансовое положение блогерши изменилось. Ей нечем выплачивать долг. Она активно ищет покупателей на свою недвижимость. По сообщениям СМИ, один только дом в Подмосковье стоит миллиард. Если продать его, как раз можно будет расплатиться с государством.

Елена Блиновская поговорила со своими детьми из СИЗО

«На сегодняшний момент все имущество, которое есть у семьи, выставлено на продажу. Семья предпринимает все попытки для того, чтобы погасить недоимку», — уточнила Сальникова.

Отец Блиновской Олег Останин заявил, что хотел бы помочь дочери с деньгами. Но не может этого сделать.

«У меня арестовали все, что заработал и складывал. Когда мне сказали: „Отдай то, что у тебя выгребли из ячейки“. Говорят: „Ленино“. Да, я бы отдал, без вопросов отдал. Да эти деньги ей не помогут. Полтора миллиарда. Это просто… Я не знаю… У нее дом в кредите», — заявил он.

На суде Блиновская призналась, что очень скучает по детям. Встречи с ними запрещены. Они лишь несколько раз говорили по телефону. Елена переживает из-за того, что четверо наследников остались без родителей. Пока мать сидит за решеткой, отец ушел добровольцем на фронт.

«С учетом того, что Алексей подписывал контракт, как мне известно, в марте текущего года, а Елена в этот момент находилась в следственном изоляторе, то мне неизвестно о том, что она согласовывала этот момент или не согласовывала. Но как она сейчас озвучила в судебном заседании, что, безусловно, она поддерживает», — отметила адвокат Сальникова.

Алексей объяснил свой поступок желанием отдать долг родине. Но многие считают, что Блиновский отправился в зону СВО вовсе не из патриотических побуждений. А чтобы помочь супруге поскорее вернуться домой и заодно обелить репутацию всей своей оскандалившейся семьи.

«Если ты накосячил в жизни, съездил, типа, на фронт, потому что там до фронта далеко, с автоматом сфотографировался — и уже все, ты свободен. И вы знаете, как возмущаются и военкоры, мне командиры частей пишут, а я же со многими общаюсь, дружу, что это же кошмар. СВО — это святое. Зачем они своими грязными лапами туда лезут?» — рассказал предприниматель Ковалев.

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«Я уверена, что цель заключения контракта Алексеем никак не связана с попытками вызволить жену из тюрьмы. Это связано просто с его желанием обыкновенным, нормальным, человеческим. Человек принял такое решение. В силу закона, который был принят, для Елены заключение контракта Алексеем не имеет никакого значения», — объяснила Наталья Сальникова.

В прессе появилась информация, что силовики проверяют законность контракта Блиновского. После этого Алексей записал видеообращение лично к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

«Сейчас главная цель — под руководством нашего главнокомандующего объединиться и выполнить боевые задачи по победе над внешним врагом, где мои навыки, умения и компетенции необходимы и важны для спасения жизни наших бойцов», — заявил он.

Громкое дело коснулось не только самих Блиновских, но и звезд, которые выступали на дне рождения «королевы марафонов» четыре года назад. Тогда фото с грандиозной вечеринки, на которую блогерша потратила около 120 миллионов рублей, облетели весь интернет. Теперь ведущие праздника, а также артисты вынуждены отчитываться перед налоговой за полученные гонорары.