Сильно не радуйтесь: может ли переизбыток эмоций спровоцировать инфаркт

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 8 242 0

Кардиолог Кондрахин: любые сильные эмоции повышают риск развития инфаркта

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Личный архив Андрея Кондрахина; 5-tv.ru

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Как организм реагирует на переизбыток чувств и почему любые сильные эмоции могут быть опасны?

Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что кратковременные вспышки гнева могут нарушать функцию кровеносных сосудов и повышают риск развития инфаркта. Действительно ли это способно привести к такому исходу? Какие еще эмоции способствуют развитию этого недуга? Об этом 5-tv.ru поговорил с врачом-кардиологом Андреем Кондрахиным.

По словам специалиста, гнев действительно способен привести к инфаркту в будущем. Более того, сильные эмоции могут привести и к инсульту.

«Гнев — это реакция организма на какое-то раздражение, а за гнев отвечает у нас симпатическая нервная система. При симпатической нервной системе выбрасывает адреналин. Адреналин, в свою очередь, спазмирует сосуды», — объясняет врач.

Более того, любая сильная эмоция влияет на кровеносную систему. Например, смех или даже большая радость.

«Любая крайность эмоции влияет: как положительная, так и отрицательная», — говорит специалист.

Кондрахин объяснил, с чем это связано. По его словам, симпатическая нервная система — это система адаптации: «беги, либо бей». Любая сильная эмоция будет восприниматься нашим организмом как стресс. Поэтому человек, который испытывает чрезмерные эмоции, будет выбрасываться гормоны стресса. Это, прежде всего, адреналин, и он действительно может повлиять на состояние кровеносных сосудов.

«Это неизбежно. Это реакция организма. Это — норма», — уверяет врач.

Организм в такой ситуации готовится к возможным кровопотерям, поэтому вынужден сужать сосуды и поднимать давление. Все это делается, чтобы пережить эмоции.

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