«Супружеской близости не лишит»: сын Жасмин подписал брачный договор с женой

Певица отметила — в их семье такой документ обязателен, поэтому у наследника не было выбора.

Певица Жасмин раскрыла подробности свадьбы старшего сына Михаила с избранницей по имени Ева. Оказалось, что молодожены перед бракосочетанием подписали брачный договор, обязательный в семье артистки.

«Это неотъемлемая часть еврейской традиции. В ктубе (брачный договор — Прим.ред.) прописывается, что муж должен делать, чтобы его жена всегда была счастлива. В первую очередь, ктуба подтверждает обязанности мужа, предписанные ему Торой: «Пищи, одежды и супружеской близости он не лишит ее», — пояснила Жасмин в интервью журналу Hello.

Знаменитость также раскрыла и подарки, которые вручила семье после торжества. Молодоженам она подарила квартиру, в которой когда-то жила вместе с сыном. Кроме того, паре артистка также вручила путевки в Сингапур. Направление они выбирали сами. Также и Михаилу, и Еве певица преподнесла отдельные подарки. Наследнику — часы, невестке — серьги-пусеты.

Вместе с тем она вспомнила, что сначала не приняла решение сына жениться. Ей казалось, что оно поспешное. Будущие супруги знакомы меньше года. И тогда певица решила чаще видеться с Евой, чтобы получше ее узнать.

«Потихоньку Ева стала раскрываться, я тоже полюбила ее всей душой. Передала ему нашу семейную реликвию — кольцо, которое досталось мне от мамы первого мужа, Мишиного папы, чтобы он подарил его Еве. Когда-нибудь Ева передаст его своей невестке», — рассказала Жасмин.

Теперь же артистка с нетерпением ожидает, когда Михаил и Ева станут родителями. И вовсе не боится, если ее будут называть бабушкой.

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