Местность кишит дронами: как российские бойцы борются с вражескими «птичками»

Эфирная новость 1 012 0

ВС РФ придумывают новые методы по борьбе с вражескими дронами в зоне СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

У врага с запасом этой смертоносной техники проблем нет — приходится постоянно изобретать новые способы ее уничтожения.

На артемовском направлении противника выслеживают разведчики отряда «Горца» «Южной» группировки войск. Местность кишит дронами-камикадзе. Чтобы обеспечить безопасный проход — рядом работают специалисты по радиоэлектронной борьбе. О том, как подразделению удается бороться с украинскими беспилотниками — расскажет корреспондент «Известий» Денис Кулага.

С рассветом в Артемовске закипает боевая работа. Разведчики отряда «Горца» «Южной» группировки войск выходят к новому плацдарму на пути к Часов Яру — поселку Красное. Это первые и эксклюзивные кадры из недавно освобожденного населенного пункта.

На бывших опорных пунктах ВСУ — брошенные тела украинских военных. За бугром главная цель наших подразделений — Часов Яр. Местность кишит дронами-камикадзе. Чтобы обеспечить безопасный проход — рядом работают специалисты по радиоэлектронной борьбе.

«Здесь кроется, пожалуй, самая острая проблема: чтобы качественно работать, необходимо находиться максимально близко к линии боевого соприкосновения и укрываться в каких-то не разрушенных домах. Но вот таких на артемовском направлении, практически, не осталось», — говорит корреспондент.

Местность маскируют, на видео специально замазываем горизонт и все, что может попасть в кадр с улицы. Рэбовцы начинают охоту за вражескими беспилотниками.

«Комар» — название дрона-камикадзе ВСУ. Наши специалисты успевают прямо во время съемок перехватить и уничтожить вражеский беспилотник. Ликвидировав один дрон — тут же переключаются на другой. У врага с запасом этой смертоносной техники проблем нет — приходится постоянно изобретать новые способы борьбы с ней.

Наблюдатели запускают дрон-сопровождение, и мы под его прикрытием перемещаемся в наблюдательный пункт.

«Вот такой необычный кусок истории еще времен Оранжевой революции обнаружили. Это символ сопротивления и, как видим, он потихонечку облетает. И со временем он полностью исчезнет с лица земли Донбасса», — говорит корреспондент.

Пока же наши разведчики уничтожают последователей этого культа. Корректировка огня по лесопосадке, где укрываются всушники. Тут же серия точных ударов, и какое-либо движение в этой местности моментально прекращается.

«Они знают, что мы за ними наблюдаем. Связываюсь с минометом, они начинают стрелять, я смотрю, куда прилет был, и от точки, где наш интерес, я им говорю про погрешность, поправки», — говорит российский боец.

В итоге противнику не дают провести разведку боем, да и просто собрать личный состав, чтобы укрепить линию обороны.

Тема:
Спецоперация
3 мая
На грани: в ГУР Украины ожидают, что российские войска скоро войдут в Часов Яр
3 мая
В Николаевской области сообщили о повреждении промышленной инфраструктуры
3 мая
«Обстановка накаляется»: российские бойцы совершили прорыв под Часовым Яром
3 мая
«Грязными лапами туда лезут»: уход мужа Блиновской на СВО усугубил положение блогерши
3 мая
На дежурстве — FPV-дроны! Лучшее видео из зоны СВО за день
2 мая
«Язык ультиматумов»: чем обернется саммит по Украине в Швейцарии без участия РФ
2 мая
«Обернется потерями»: чем поплатится Франция в случае ввода войск на Украину
2 мая
ВСК РФ поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в Харьковской области
2 мая
«Тактические прорывы»: американская разведка признала прогресс России в ходе СВО
2 мая
Горечь и боль: Запад отреагировал на выставку трофейной техники НАТО в Москве
+7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
92.05
0.27 98.64
0.61
Все будет играть нам на руку: китайский гороскоп на неделю с 6 мая по 12 ...

Последние новости

11:03
На грани: в ГУР Украины ожидают, что российские войска скоро войдут в Часов Яр
10:50
Грешно или нет: можно ли есть неосвященные куличи и яйца на Пасху
10:47
«Плохое ждет»: Салтанат Нукенова предсказала трагедию в семье
10:31
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для трехлетней Варвары
10:23
«Вас съедят, а меня нет»: братья Запашные рассказали о работе с хищниками в цирке
10:15
Карликовость — не беда: ученые доказали положительное влияние недостатка гормона роста

Сейчас читают

«Тарасам — смерть, своим отпрыскам — Куршавель»: как украинские паны дурят свой народ
За что ГИБДД будет аннулировать регистрацию у автовладельцев: дают 10 дней
Сильно не радуйтесь: может ли переизбыток эмоций спровоцировать инфаркт
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео