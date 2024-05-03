ВС РФ спасли из Часова Яра женщину с детьми, попавших под обстрел ВСУ
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы героически выполняют задачи в рамках спецоперации.
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
В беде не бросят
На этих кадрах показана работа снайперов, возвращавшихся в пункт временной дислокации после выполнения боевой задачи в районе Часова Яра. По дороге они заметили передвигающуюся на автомобиле женщину с двумя детьми, которые бежали из города к родственникам в ЛНР. Их машина стала мишенью для атаки националистов. Они успели выскочить из авто, которое сожгли ударные беспилотники противника.
Наши бойцы также попали под обстрел ВСУ. Проявив отвагу и мужество, они бросились на помощь семье — смогли укрыть их от обстрела и стали вести прицельный огонь по вражеским дронам. Атака была отбита, а мирные граждане эвакуированы в медучреждение, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Враг не пройдет
А на этих кадрах показана работа операторов FPV-дронов — они уничтожили выявленную живую силу ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.
В своей зоне ответственности разведчики обнаружили новые цели и передали координаты на командный пункт. Те, в свою очередь, скрытно выдвинувшись в лесопосадку. Военнослужащие, обнаружив укрывшихся в строении боевиков, при помощи дронов-камикадзе уничтожили выявленные цели.
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