«Трансформация всей системы»: Политолог объяснил суть поправок в Конституцию

Суть поправок в российскую Конституцию объяснил политолог Сергей Старовойтов. Как писал 5-tv.ru, Госдума во II чтении приняла законопроект об изменениях в Основной закон государства. В этот же день депутаты внесли поправку о досрочных парламентских выборах. Она предусматривает право для Думы действующего созыва принять решение о сокращении срока полномочий нынешних депутатов.

По мнению политолога, такие действия парламентариев говорят о трансформации политической системы в стране.

«Нам кажется, что все эти изменения незначительны и точены — внесли несколько поправок в Конституцию, приняли решение о досрочном избрании Думы. Но я бы предложил посмотреть на ситуацию целиком как на трансформацию всей политической системы, цель которой — создать такой каркас, при котором косметические изменения не влияли бы на устойчивость всей системы. Влияли бы на надстройку, но не на базис, и не приводили к турбулентности», — заявил Старовойтов.

Эксперт считает такие изменения позитивными. В частности, решение обновить Думу сделает политическую жизнь россиян интереснее — в государстве появится политическая конкуренция.

«Уже сейчас создаются новые партии. Им будет дана возможность проявить себя во время досрочных выборов Госдуму, если они случатся. Состав Госдумы может обновить на треть. Этот тот кадровый лифт, которого в России не хватает», — отмечает специалист.

Политолог добавляет, что досрочные выборы в Госдуму нужны, поскольку новые поправки в Конституцию наделят депутатов дополнительными полномочиями. Наделить такими полномочиями правильнее новый состав. Кроме того, в обществе назрел запрос к власти на обновление, в том числе появление новых людей в политике.

«Логично провести выборы в этом году, когда информационная повестка будет насыщена событиями. Создаваемую политическую конструкцию лучше упаковать в течение года и дальше заниматься хозяйственно-экономическими делами», — считает Старовойтов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции.