«Сидел в оцепенении от величия красоты: Стас Пьеха поразился природой Забайкалья

Российский певец Стас Пьеха дал интервью РИА Новости, в рамках которого рассказал о своих путешествиях. В 39 лет артист уже успел побывать в разных уголках родины и познакомиться с культурой США, Португалии, Мальдив, Испании, Германии и многих других стран.

В России звезду особенно поразили пейзажи Забайкальского края. От красоты местной природы у Пьехи буквально захватывало дух.

«Природа нашей страны вообще прекрасна! В Дагестане меня потряс Сулакский каньон. Долго сидел на обрыве в оцепенении от величия этой красоты. Был абсолютно поражен бескрайними просторами Забайкалья, пейзажами Норильска, сибирскими лесами», - признался исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Пьеха объяснил, почему от него ушла жена.