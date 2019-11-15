«Беспредельствовал»: Пьеха признался, почему от него ушла жена

Стас Пьеха рассказывает о личной жизни очень редко. Певец тщательно скрывал, что женился. Избранницей исполнителя стала модель Наталья Горчакова. Манекенщица родила музыканту сына, однако и общий ребенок не смог спасти брак. Звезда эстрады признался, почему жена решила уйти от него.

«Они жили тогда в Испании. Я жил тогда в Москве, работал, беспредельствовал, разносил свою жизнь в хлам. Потом приехала Наташа, все это увидела, у нее это „не смонтировалось“. Ну и стало понятно, что дальше ничего», — поделился знаменитость.

В настоящий момент сын Стаса Пьехи вместе с мамой живут в Санкт-Петербурге. Певец мечтает перевезти бывшую супругу и наследника в столицу, чтобы быть поближе к ребенку. Музыкант не хочет повторять ошибок своих родственников и настаивает — мальчик должен рости с папой. Отец исполнителя не принимал участия в его воспитании.

Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец Стаса Пьехи живет в нищете и питается в столовой для бродяг.