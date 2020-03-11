Смотреть больно: первые кадры после операции дочери Анджелины Джоли

Голливудская звезда Анджелина Джоли недавно поделилась страшной новостью — сразу две ее дочки перенесли серьезные операции. Актриса рассказала, что около двух недель не отходила от кровати 15-летней Захары. Однако, как только девочка пошла на поправку, хирургическому вмешательству подверглась ее сестренка — 13-летняя Шайло.

В сети появились первые кадры, перенесшей операцию, Шайло. Малышка передвигается на костылях. По некоторым данным, у девочки были какие-то проблемы с бедром. На видео видно, что она очень похудела, собственно, как и ее мать.

Очевидцы говорят — им было больно смотреть на подвергшееся ударам судьбы семейство, пишет КР.RU. А вот сама 44-летняя Анджелина Джоли утверждает — все это только сплотило ее детей.

«Я чувствовала радость, что они любят друг друга и понимают, что бороться с проблемами со здоровьем, бороться за выживание и выздоровление — это то, чем нужно гордиться», — поделилась знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анджелина Джоли впала в «голодную депрессию» — актриса стремительно теряет вес.