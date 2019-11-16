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Овсиенко расплакалась, встретив приемного сына впервые за два года

, 21:29 | Анастасия Игонина 1 512

Усыновленный артисткой Игорь Дубовицкий давно живет за пределами России.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Татьяна Овсиенко поговорила с приемным сыном впервые за два года. Радостное событие произошло в эфире одного из федеральных каналов во время ток-шоу.

Сын артистки — Игорь Дубовицкий — уже долгое время живет в Майами с женой и сыном Александром. С мамой мужчина не виделся уже несколько лет, но приехал специально для записи программы, в которой Овсиенко стала главной героиней. О том, что ее сын находится за кулисами, Татьяна не знала — обнимая сына, она не смогла сдержать слез.

Татьяна рассказала зрителям, как Игорь появился в ее жизни. Во время гастролей в Пензе артистка навестила дом малютки, где встретила маленького мальчика. По словам воспитателей, мальчик умирал из-за серьезных проблем со здоровьем. Певица организовала ему операцию и лечение в Москве, а после не смогла с ним расстаться, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анджелина Джоли задумалась об усыновлении седьмого ребенка.

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