Овсиенко расплакалась, встретив приемного сына впервые за два года

Татьяна Овсиенко поговорила с приемным сыном впервые за два года. Радостное событие произошло в эфире одного из федеральных каналов во время ток-шоу.

Сын артистки — Игорь Дубовицкий — уже долгое время живет в Майами с женой и сыном Александром. С мамой мужчина не виделся уже несколько лет, но приехал специально для записи программы, в которой Овсиенко стала главной героиней. О том, что ее сын находится за кулисами, Татьяна не знала — обнимая сына, она не смогла сдержать слез.

Татьяна рассказала зрителям, как Игорь появился в ее жизни. Во время гастролей в Пензе артистка навестила дом малютки, где встретила маленького мальчика. По словам воспитателей, мальчик умирал из-за серьезных проблем со здоровьем. Певица организовала ему операцию и лечение в Москве, а после не смогла с ним расстаться, пишет Teleprogramma.pro.

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