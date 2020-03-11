Вооруженное ограбление подмосковного дома замгубернатора ЯНАО попало на видео
В момент нападения в особняке находились муж чиновницы и рабочий. Мужчин связали и закрыли в гараже.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: YAY\TASS
Стали известны подробности вооруженного ограбления подмосковного дома заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Альбины Свинцовой. В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как грабители выносят из жилища сейфы.
По предварительным данным, накануне в загородный особняк чиновницы в Котельниках на улице Парковой ворвались неизвестные. Всего нападавших было четверо. Трое из них проникли в дом с черного хода. На пути им встретился рабочий, который трудился на семью замгубернатора ЯНАО. Ему выстрелили в голову из травматического пистолета.
Потом злоумышленники увидели хозяина жилища и ударили его рукояткой пистолета по голове. Обоих пострадавших связали и заперли в гараже. Один из грабителей остался караулить жертв, остальные отправились в дом. Оттуда они вытащили два сейфа, которые погрузили в подъехавший автомобиль и увезли с собой.
Предварительно, неизвестные похитили из дома чиновницы порядка 200 тысяч евро, а также ведомственные награды.
Пострадавшим мужчинам удалось развязать друг друга, они обратились в правоохранительные органы. По их словам, бандиты хорошо говорили на русском языке и действовали «по наводке», так как знали о расположении камер видеонаблюдения, которые находились только у главного входа.
Самой Альбины Свинцовой в день происшествия дома не было. Позже выяснилось, что она находится в ЯНАО. Сообщается, что чиновница со вчерашнего дня пребывает на больничном, однако это якобы никак не связано с ночным ограблением.
Правоохранителями с места происшествия изъяты записи с камер видеонаблюдения, следы шин и обуви, отпечатки пальцев и другое.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места вооруженного ограбления дома семьи замгубернатора ЯНАО.
Нашли ошибку?