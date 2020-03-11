Вооруженное ограбление подмосковного дома замгубернатора ЯНАО попало на видео

Стали известны подробности вооруженного ограбления подмосковного дома заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Альбины Свинцовой. В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как грабители выносят из жилища сейфы.

По предварительным данным, накануне в загородный особняк чиновницы в Котельниках на улице Парковой ворвались неизвестные. Всего нападавших было четверо. Трое из них проникли в дом с черного хода. На пути им встретился рабочий, который трудился на семью замгубернатора ЯНАО. Ему выстрелили в голову из травматического пистолета.

Потом злоумышленники увидели хозяина жилища и ударили его рукояткой пистолета по голове. Обоих пострадавших связали и заперли в гараже. Один из грабителей остался караулить жертв, остальные отправились в дом. Оттуда они вытащили два сейфа, которые погрузили в подъехавший автомобиль и увезли с собой.

5-tv.ru

Предварительно, неизвестные похитили из дома чиновницы порядка 200 тысяч евро, а также ведомственные награды.

Пострадавшим мужчинам удалось развязать друг друга, они обратились в правоохранительные органы. По их словам, бандиты хорошо говорили на русском языке и действовали «по наводке», так как знали о расположении камер видеонаблюдения, которые находились только у главного входа.

Самой Альбины Свинцовой в день происшествия дома не было. Позже выяснилось, что она находится в ЯНАО. Сообщается, что чиновница со вчерашнего дня пребывает на больничном, однако это якобы никак не связано с ночным ограблением.

Правоохранителями с места происшествия изъяты записи с камер видеонаблюдения, следы шин и обуви, отпечатки пальцев и другое.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места вооруженного ограбления дома семьи замгубернатора ЯНАО.