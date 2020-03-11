Более 25 тысяч заявок подано на конкурс «Лидеры России. Политика»

Больше 25 тысяч заявок подано на конкурс «Лидеры России. Политика». Это часть флагманского проекта организации «Россия — страна возможностей», проводится он по поручению Владимира Путина.

Конкурс должен привлечь активных граждан к политической и общественной жизни страны и сформировать кадровый резерв для органов власти. Для многих он может стать социальным лифтом и дорогой в большую политику.

«Много людей, технократов, сейчас стали губернаторами, заняли определенные посты только за счет своего профессионализма. Не потому, что они чьи-то дети и так далее. Поэтому, я верю в этот конкурс. И по итогам первых конкурсов я вижу, что это работает», — сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов.

Регистрация участников продлится до 16 марта, затем их ждут дистанционные этапы, очные полуфиналы и финал. Около 70 человек — победителей конкурса — получат возможность пройти обучение в Высшей школе госуправления.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин встретился с крупными российскими инвесторами.