МВД: Водитель, сбивший ребенка на самокате в Дмитрове, был трезв

Водитель, сбивший 8 марта ребенка на самокате на пешеходном переходе в подмосковном Дмитрове, был трезв, оказал помощь пострадавшему, дождался скорую и сотрудников полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Дмитрове, на автодороге Москва-Дмитров-Дубна, на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП, с участием водителя, управляющего автомобилем Hyundai и четырехлетним ребенком, который переезжал проезжую часть на самокате в сопровождении его матери. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок с травмами госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнила Ирина Волк.

Представитель МВД добавила, что по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

По данным РЕН ТВ за рулем Hyundai находился заместитель руководителя миграционного управления МВД РФ. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии в Краснодарском крае, где в ДТП, устроенном нетрезвым участковым полицейским погибла многодетная мать и пострадал двухлетний ребенок.