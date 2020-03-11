Видео: Толпа фанатов встретила вокалиста Iron Maiden в «Пулково»
Британский металлист Брюс Дикинсон прилетел в Петербург из Парижа эконом-классом без охраны.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Легенда хеви-метала Брюс Дикинсон прилетел в Петербург. В аэропорту «Пулково» британского музыканта встретила толпа поклонников. Фанаты устроили лидеру группы Iron Maiden теплый прием и едва не «раздавили» в надежде получить автограф и сфотографироваться на память.
Вокалист немного пообщался со зрителями и сделал несколько фотографий. Представители звезды объяснили назойливым фанатам, что он устал с дороги и обязательно обрадует зрителей своим шоу этим вечером.
Как уточняет портал 78.ru, Дикинсон прибыл в Северную столицу рейсом из Парижа эконом-класса без охраны. Он проведет шоу в поддержку автобиографической книги «Для чего эта кнопка?». Впервые она будет издана на русском языке. Появившаяся в 2017 году книга стала бестселлером по версии New York Times и UK Times.
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