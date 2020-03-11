Петербуржцы спутали дублера Моргана Фримена с голливудской звездой
Российские поклонники знаменитости сняли рубашку с похожего на него актера Ллойда Коллинза.
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Фото, видео: Instagram @morgan_freeman_lookalike
Появившийся в Петербурге человек, похожий на Моргана Фримена, оказался его дублером. Актер Ллойд Коллинз приехал в Северную столицу для съемок в индийском фильме «Кобра», который должен выйти на экраны в мае. Журналистам Коллинз подтвердил, что его часто принимают за обладателя «Оскара».
По словам дублера, встречавшие его россияне просили сделать совместное фото. А один из ярых фанатов Фримена уговорил актера поменяться с ним рубашками. В момент, когда оба разделись молодой человек обнял американца, но тот не возражал. Под конец поездки Ллойд сказал, что ему понравился Петербург и отметил доброту местных жителей.
Ранее 5-tv.ru писал, что человека, похожего на Моргана Фримена заметили в Кронштадте у Никольского Морского собора.
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