Петербуржцы спутали дублера Моргана Фримена с голливудской звездой

Появившийся в Петербурге человек, похожий на Моргана Фримена, оказался его дублером. Актер Ллойд Коллинз приехал в Северную столицу для съемок в индийском фильме «Кобра», который должен выйти на экраны в мае. Журналистам Коллинз подтвердил, что его часто принимают за обладателя «Оскара».

Instagram @morgan_freeman_lookalike

По словам дублера, встречавшие его россияне просили сделать совместное фото. А один из ярых фанатов Фримена уговорил актера поменяться с ним рубашками. В момент, когда оба разделись молодой человек обнял американца, но тот не возражал. Под конец поездки Ллойд сказал, что ему понравился Петербург и отметил доброту местных жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что человека, похожего на Моргана Фримена заметили в Кронштадте у Никольского Морского собора.