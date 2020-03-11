Видео: Стритрейсер сбил женщину и подростка на тротуаре в центре Петрозаводска
От мощного удара авто, 16-летнюю девушку отбросило на десятки метров. Обеих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев
В Карелии выясняют обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадали двое пешеходов. Водители устроили опасные гонки по центру Петрозаводска. Многократно превысили скорость, игнорировали знаки и светофоры, в результате произошло столкновение. Один автомобиль вынесло на тротуар — под колеса попали 16-летняя девушка и 47-летняя женщина. Обе госпитализированы.
«Водители были освидетельствованы на месте происшествия, были трезвы по результатам алкотестера. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сказал инспектор по особым поручения Управления Госавтоинспекции по республике Карелия Роман Гачкин.
Пока водители привлечены к административной ответственности. Если травмы окажутся серьезными, им грозит уголовное наказание.
Ранее 5-tv.ru публиковал страшные кадры с места ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Ростовской области.
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