Автолюбительница прокатила своего друга в тазу по асфальту, привязав к машине
После появления ролика в сети, его создателей пригласили на беседу правоохранительне органы.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко
Административкой обернулась жажда славы для автоледи из Пятигорска. Женщина прокатила своего друга в тазике, привязанном к машине.
Выходку сняли на видео и выложили в сеть. Ролик собрал множество негативных комментариев от пользователей. Но самым неприятным стало внимание полиции. Правоохранители пригласили шутников в отдел и объяснили, что перевозить пассажиров снаружи транспортного средства нельзя.
Нарушители заявили, что о подобном правиле не знали, а видео сняли, чтобы обрести популярность в социальных сетях.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, раскритиковали пользователи сети и ролик, где примотанный скотчем к авто экстремал проехал со скоростью 140 километров в час.
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