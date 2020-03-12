Автолюбительница прокатила своего друга в тазу по асфальту, привязав к машине

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После появления ролика в сети, его создателей пригласили на беседу правоохранительне органы.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко

Административкой обернулась жажда славы для автоледи из Пятигорска. Женщина прокатила своего друга в тазике, привязанном к машине.

Выходку сняли на видео и выложили в сеть. Ролик собрал множество негативных комментариев от пользователей. Но самым неприятным стало внимание полиции. Правоохранители пригласили шутников в отдел и объяснили, что перевозить пассажиров снаружи транспортного средства нельзя.

Нарушители заявили, что о подобном правиле не знали, а видео сняли, чтобы обрести популярность в социальных сетях.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, раскритиковали пользователи сети и ролик, где примотанный скотчем к авто экстремал проехал со скоростью 140 километров в час.

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