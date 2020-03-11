Примотанный скотчем к авто экстремал проехал со скоростью 140 км/ч
Трюк каскадера-любителя не оценили даже фанаты.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @chebotarev_evgeny
Небезызвестный ростовский экстремал Евгений Чеботарев проехал примотанным скотчем к машине со скоростью 140 километров в час. Видео своего «подвига» каскадер-любитель выложил на своей странице в Instagram.
«Смех и грех. 140км/ч прилепленным скотчем к машине. Мои друзья в замешательстве, что мне еще придет в голову», — подписал ролик камикадзе, спросив мнения подписчиков на сей счет.
Подписчики на этот раз в большинстве своем не оценили придумку блогера, известного своими смертельными трюками.
«Мое мнение, что ты реально лихой, безбашенный и отчаянный каскадер, выполняющий классные трюки, но занимающийся иногда непонятной ********. Примотали скотчем, 140 км/ч. Опасно, да. Но крутого в этом что? Или интересного?»
«И что тут такого? Дурость».
«На бампере не пробовали так же?»
«Шлем не одел то чего? Дверь покорябать боялся?»
«Данное видео подтверждает факт того, что на Руси не перевелись идиоты! Привязали бы к днищу, хоть пожалел бы, а так впустую», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о жителе Подмосковья, который сорвался с высоты пятого этажа, хвастаясь перед приятелем навыками паркура.
Нашли ошибку?