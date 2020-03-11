Примотанный скотчем к авто экстремал проехал со скоростью 140 км/ч

Небезызвестный ростовский экстремал Евгений Чеботарев проехал примотанным скотчем к машине со скоростью 140 километров в час. Видео своего «подвига» каскадер-любитель выложил на своей странице в Instagram.

«Смех и грех. 140км/ч прилепленным скотчем к машине. Мои друзья в замешательстве, что мне еще придет в голову», — подписал ролик камикадзе, спросив мнения подписчиков на сей счет.

Подписчики на этот раз в большинстве своем не оценили придумку блогера, известного своими смертельными трюками.

«Мое мнение, что ты реально лихой, безбашенный и отчаянный каскадер, выполняющий классные трюки, но занимающийся иногда непонятной ********. Примотали скотчем, 140 км/ч. Опасно, да. Но крутого в этом что? Или интересного?»

«И что тут такого? Дурость».

«На бампере не пробовали так же?»

«Шлем не одел то чего? Дверь покорябать боялся?»

«Данное видео подтверждает факт того, что на Руси не перевелись идиоты! Привязали бы к днищу, хоть пожалел бы, а так впустую», — пишут пользователи.

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