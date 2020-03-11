Психотерапевт рассказала, как справиться с весенней депрессией

Внутренние процессы организма, такие как обмен веществ, нередко провоцируют обострение депрессии в весенний период. Об этом в интервью изданию «Доктор Питер» рассказала руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева.

По словам врача, один из первых симптомов нервного истощения организма — раздражительность по пустякам. Чуть позже он может перерасти в утомляемость, нарушения сна, головные боли. У мужчин истощение проявляется повышенной агрессивностью, усталостью, у женщин — плаксивостью, тревожностью, перепадами настроения. Если в течение двух недель эти симптомы не проходят, лучше обратиться к врачу для диагностики состояния — не исключено, что человек испытывает депрессию.

Бороться с ней помогают дневные прогулки и восполнение запаса витаминов. В этой части специалист рекомендует включить в рацион фрукты и овощи и подобрать витаминный комплекс.

Не менее важна и внутренняя работа над собой. По словам Татьяны Караваевой, не нужно сосредотачиваться на негативе. Вместо этого стоит оценивать реальность более оптимистично и доставлять себе большие и маленькие радости — например, баловать любимыми лакомствами.

Для профилактики хандры врач рекомендует чаще отдыхать. Так, разбитый на две-три части отпуск помогает восстановиться и поднять душевный настрой.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач рассказала об опасностях аномально теплой весны — вирусах, аллергии и депрессии.