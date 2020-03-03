Вирусы, аллергия и депрессия: врач рассказала об опасностях аномально теплых зимы и весны

Аномально теплая зима и весна, первая из которых закончилась, а вторая вскоре установится в европейской части России, таят в себе множество опасностей. Об этом 5-tv.ru рассказала Татьяна Романенко, терапевт, главный врач клиники «Твой доктор».

«Такая теплая зима чрезвычайно комфортна для размножения бактерий и, в том числе, вирусов. <…> Наша иммунная система ослаблена зимой, когда нам не хватает витаминов, когда нам не хватает солнца, конечно, мы становимся более восприимчивы к любым инфекциям. В том числе, вирусным инфекциям», — сказала врач.

Особую опасность теплая и влажная погода представляет для людей с хроническими заболеваниями. В группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным и пониженным артериальным давлением, а также болезнями дыхательных путей.

«То, что весна будет теплой — это хорошо. <…> Но раз сдвигаются все климатические температурные нормы, то, я думаю, может возникать риск аллергических заболеваний. Могут зацвести все деревья и растения практически сразу», — отметила Романенко.

По ее словам, из-за отсутствия солнца у многих людей может обостриться стресс и депрессивные состояния. Подверженным тоске людям специалист порекомендовала начать превентивный прием витаминов. Однако самолечением заниматься не нужно — необходима консультация врача.

Всем остальным Татьяна Романенко посоветовала не сбивать режим работы и отдыха, правильно питаться, не пить слишком много кофе, чая и других тонизирующих напитков, а также больше гулять на свежем воздухе.

Как сообщал 5-tv.ru, о наступлении лета вместо весны в европейской части России ранее рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптики ожидают, что в ряде регионов уже с 4 марта будет до плюс 22 градусов.