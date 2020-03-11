Минкульт подал иск к «Ленфильму» на более 1,3 миллиона рублей
В киностудии заявили, что не дают комментариев до окончания аудиторских проверок.
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Фото, видео: ТАСС/Демьянчук Александр, /Геодакян Артем, /Васев Стоян, /Демьянчук Александр, /Карпухин Сергей
Министерство культуры России подало иск к «Ленфильму» в Арбитражный суд Москвы на более чем 1,3 миллиона рублей. Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление зарегистрировано в суде 10 марта, однако суть спора не уточняется.
В самой киностудии комментировать что-либо до окончания инвентаризации и аудиторских проверок отказались. В Министерстве культуры тоже пока хранят молчание.
Между тем, по информации агентства, в конце 2019 года бывший министр культуры Владимир Мединский, отмечал, что первоочередной задачей киностудии является погашение долгов по кредитам и налогам. В январе сообщалось о существовании одобренного президентом России плана по выводу «Ленфильма» из кризиса.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, в начале февраля гендиректор киностудии Эдуард Пичугин покинул свой пост, временно исполнять его обязанности назначена Инесса Юрченко.
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