Два американца и британец погибли при ракетном ударе по военной базе в Ираке

Два американца и один британец, вероятно, погибли во время ракетного удара по военной базе Эт-Таджи в Ираке. Еще десяток военнослужащих коалиции получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, подчеркивая предварительность полученных сведений.

В свою очередь ТАСС направило запрос в Пентагон и на данный мент пока ответа не получено. При этом официальный представитель коалиции группы стран во главе с США полковник Майлс Кеггинс около двух часов назад опубликовал фотографии и сообщил, что на территории базы разорвались более 15-ти ракет.

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Регулярные обстрелы баз, где дислоцируются в Ираке американские военнослужащие, начались в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. Приказ об этом лично отдал президент США Дональд Трамп.