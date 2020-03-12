ВОЗ объявил пандемию по коронавирусу. Как это влияет на жизнь в разных странах
Российские авиакомпании приостановили или ограничили авиасообщение с рядом государств. Прекращена выдача виз в Италию. А в китайском Ухане заявили о победе над эпидемией и торжественно сняли маски.
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Фото, видео: ТАСС / Vanessa Carvalho, 5-tv.ru
В мире объявлена пандемия коронавируса. Число инфицированных превысило уже 121 тысячу человек.
«В предстоящие дни и недели мы ожидаем увеличения числа заболевших и умерших в разных странах по всему миру. Это очень тревожная тенденция. Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Российские авиакомпании сокращают маршруты в Европу. С 13 марта ограничивают авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией.
«Аэрофлот» приостанавливает полеты в эти страны до 30 апреля. Но, чтобы вернуть путешественников домой, запустят специальные чартеры. А лоукостер «Победа» временно перестает летать в Израиль — из-за решения местных властей ввести обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих иностранцев.
Кроме того, Россия перестает выдавать туристические визы итальянским гражданам. А самим россиянам рекомендовано ограничить даже командировки заграницу. На фоне массовых отказов от поездок Ростуризм решает вопросы, связанные с возвратом денег за ранее приобретенные туры.
В связи с распространением инфекции наш сосед Финляндия предупреждает своих граждан о процедурах, которые их ждут при пересечении российской границы. Например, пассажирам поездов «Аллегро» измеряют температуру и при необходимости направляют в больницу. Усилен медицинский контроль на польских границах. На пунктах пропуска скопились многокилометровые очереди. Украина вводит общенациональный карантин.
Тем временем, в китайском Ухане, откуда началось распространение вируса, заявили о победе над эпидемией. Число заболевших идет на спад. В городе открылись магазины, заработали фабрики и заводы. Медики даже провели символический флэшмоб, одновременно сняв защитные маски.
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