ВОЗ объявил пандемию по коронавирусу. Как это влияет на жизнь в разных странах

В мире объявлена пандемия коронавируса. Число инфицированных превысило уже 121 тысячу человек.

«В предстоящие дни и недели мы ожидаем увеличения числа заболевших и умерших в разных странах по всему миру. Это очень тревожная тенденция. Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Российские авиакомпании сокращают маршруты в Европу. С 13 марта ограничивают авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией.

«Аэрофлот» приостанавливает полеты в эти страны до 30 апреля. Но, чтобы вернуть путешественников домой, запустят специальные чартеры. А лоукостер «Победа» временно перестает летать в Израиль — из-за решения местных властей ввести обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих иностранцев.

Кроме того, Россия перестает выдавать туристические визы итальянским гражданам. А самим россиянам рекомендовано ограничить даже командировки заграницу. На фоне массовых отказов от поездок Ростуризм решает вопросы, связанные с возвратом денег за ранее приобретенные туры.

В связи с распространением инфекции наш сосед Финляндия предупреждает своих граждан о процедурах, которые их ждут при пересечении российской границы. Например, пассажирам поездов «Аллегро» измеряют температуру и при необходимости направляют в больницу. Усилен медицинский контроль на польских границах. На пунктах пропуска скопились многокилометровые очереди. Украина вводит общенациональный карантин.

Тем временем, в китайском Ухане, откуда началось распространение вируса, заявили о победе над эпидемией. Число заболевших идет на спад. В городе открылись магазины, заработали фабрики и заводы. Медики даже провели символический флэшмоб, одновременно сняв защитные маски.