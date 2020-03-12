В чем разница между терминами «эпидемия» и «пандемия» — объясняет инфекционист
Всемирная организация здравоохранения неслучайно назвала вспышку нового коронавируса пандемией, считает французский медик Фабрис Брикер.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев
Понятия «пандемия коронавируса» и «эпидемия коронавируса» отличаются с точки зрения терминологии. Об этом заявил французский инфекционист, член Национальной академии медицины Фабрис Брикер в эфире радиостанции Europe1.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового вируса пандемией. Главным образом такой выбор термина определяется географией, говорит эксперт. Сегодня в мире заражены около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, и такой размах позволяет назвать распространение инфекции пандемией — то есть необычайно сильной и масштабной эпидемией.
Чтобы назвать эпидемию вируса пандемией, такой вирус должен охватить минимум два материка, а коронавирус охватил все пять населенных континентов, за исключением оставшегося — Антарктиды, замечает Брикер.
Помимо географического аспекта важно учитывать и условие передачи инфекции — пандемия должна иметь повальный характер и быстро распространяться на охваченных территориях.
Иными словами, эпидемией называют вспышку заболевания, которая активно распространяется в одной стране и с трудом поддается контролю. Что касается пандемии, этим термином называют болезнь, распространяющуюся по разным странам и континентам. То есть пандемией считают эпидемию, которая перешла границу локального масштаба и насет угрозу всему человечеству.
Предыдущие случаи пандемий в мире были связаны со вспышками вирусов гриппа животных. Среди инфекционных заболеваний, которые имели масштаб пандемии: чума, холера, грипп.
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