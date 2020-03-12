Остановит ли приговор Вайнштейну его публичное линчевание
После решения суда скандальный продюсер сломался и публично покаялся, что привело его к новому сердечному приступу.
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Фото, видео: ТАСС / Pacific Press via ZUMA Wire, 5-tv.ru
Харви Вайнштейн, некогда всесильный голливудский продюсер, закончит свою жизнь в тюрьме. Срок 23 года, при возрасте 67 и букете болезней, по сути ему вынесли смертный приговор.
Вайнштейн уже не раз заявлял, что устал от такой жизни. Он остался без работы, лишился всех титулов, трое его детей с ним не разговаривают, а родной брат Боб заявил, что место Харви в аду.
И скорее всего это еще не все — вслед за Нью-Йорком его ждет новый суд в Лос-Анжелосе и тоже за сексуальные преступления. Отрицавший ранее все обвинения продюсер после приговора сломался, публично покаялся. Дело Вайнтштейна стало началом глобального движения Me Too, «я тоже» и волны разоблачений.
Остановит ли этот вал публичное линчевание — размышлял Александр Романов.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, сердце Харви Вайнштейна все же не выдержало полученного стресса во время оглашения приговора и через некоторое время он был госпитализирован с жалобами на боли в груди.
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