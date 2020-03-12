«Так держать!» — 66-летняя Елена Степаненко вышла в свет в рваных джинсах и косухе
Похудевшая артистка устроила юмористическое шоу, на котором шутила про развод.
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
Российская актриса Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном буквально расцвела. Юмористка похудела на 42 килограмма и сняла масштабное юмористическое шоу. В телепередаче экс-супруга комика без сожалений шутила по поводу развода.
На мероприятии Елена Степаненко появилась в совершенно нетипичном для нее образе. Звезда вышла на сцену в рваных джинсах, кожаной косухе, кедах и кепочке.
«Так держать, Елена!» — похвалил ее один из фолловеров.
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Однако в комментариях не обошлось и без сообщений злопыхателей. Негативно настроенные юзеры в пух и прах раскритиковали новый стиль знаменитости.
«Как бы не оделась Елена под молодуху, но годы не щадят. Всему свое время»;
«Годы нельзя скрыть под слоем грима, тем более, когда возраст всем известен. А в таком прикиде она не просто смотрится смешно, но и похожа на обезумевшую от голода бабулю», — высказались хейтеры.
Бывший супруг Елены Степаненко не отстает от экс-возлюбленной. 73-летний юморист тоже изменил привычному «классическому» стилю. Однажды он появился на публике в голубых расклешенных джинсах, джинсовой рубашке и черной футболке с оригинальной надписью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Степаненко пошутила о разводе с Петросяном.
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