«Пришла домой, а муж с любовницей»: Степаненко пошутила о разводе с Петросяном

Российская актриса Елена Степаненко впервые пошутила на тему развода с юмористом Евгением Петросяном. Во время своего концерта «Ирония весны» звезда с иронией высказалась о причинах произошедшего разрыва. Перед зрителями она разыграла комичную ситуацию, наглядно продемонстрировав, насколько груб с ней был бывший супруг.

«Помню, как-то говорю ему: „Дорогой, поругай меня, я после шести поела“. Он говорит: „Гори со стыда, чудовище жирное!“ При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное» — цитирует Степаненко РИА Новости.

По словам артистки, причина расставания с Петросяном была весьма банальной. Звезда якобы застала своего бывшего мужа с любовницей.

«Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. Пошла на кухню: точно, весь компот выпили! <…> Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: «Эх! Потерял! Женщина — не спирт: разведенная слабее не становится», — пошутила знаменитость.

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись еще в ноябре 2018 года, однако судебные тяжбы относительно имущества продолжаются до сих пор. По некоторым данным, артистке удалось даже склонить на свою сторону дочь юмориста.

Что касается самого комика, то, согласно неофициальной информации, он женился на своей молодой помощнице — Татьяне Брухуновой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Степаненко молится о Петросяне после развода.